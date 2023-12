Liverpool vs. Crystal Palace se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 9 de diciembre, por la jornada 16 de la Premier League. El partido se llevará a cabo en el Selhurst Park Stadium desde las 7:30 a.m. (hora peruana y colombiana), bajo la transmisión de ESPN y Star Plus para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Luis Díaz sería titular en este nuevo reto liguero para el equipo de Jürgen Klopp. Engánchate también al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación por la web de Depor.

Virgil van Dijk anotó un gol en el último triunfo de Liverpool. (Video: Liverpool)





Liverpool vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Joe Gomez; Wataru Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Luis Díaz, Mohamed Salah.

Crystal Palace: Sam Johnstone; Joel Ward, Andersen, Marc Guehi, Mitchell; Chris Richards, Lerma, Schlupp; Michael Olise, Jordan Ayew, Edouard.