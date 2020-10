El Liverpool empató este sábado por 2-2 en el derbi del Merseyside frente al Everton, que se mantiene líder, en un partido vibrante que reanudó la Premier League en su 5ª fecha tras el parón de selecciones.

El senegalés Sadio Mané (3) y el egipcio Mohamed Salah (72) marcaron los goles de los entrenados por Jürgen Klopp, replicados por los ingleses Michael Keane (19) y Dominic Calvert-Lewin (81).

El Liverpool acarició la victoria en los compases finales del derbi gracias a un gol de Jordan Henderson (90+2), pero el árbitro lo anuló por un ajustadísimo fuera de juego tras consultar con el VAR. Semejante decisión generó la indignación del mundo entero. Uno de ellos ha sido el argentino Diego Latorre.

“Las líneas del VAR las traza un borracho”, publicó en Twitter el exjugador de Boca y hoy comentarista deportivo en ESPN. Como era de esperarse, las palabras de Latorre se convirtieron en viral con el pasar de las horas.

Las líneas del VAR las traza un borracho. — Diego Latorre (@dflatorre) October 17, 2020

Klopp no lo entiende

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que no entiende la decisión del VAR de anular el gol en el tiempo añadido de Jordan Henderson que habría dado el triunfo a su equipo ante el Everton.

“Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro (la parte que tenía adelantada Mané) no era fuera de juego. Desde entonces he tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que no es fuera de juego eso”, apuntó Klopp.

VAR anuló gol de Henderson en el partido entre Liverpool y Everton por Premier League. (ESPN)





