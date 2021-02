Tuvo en el botín derecho la oportunidad de marcar el 1-0 del Liverpool vs Manchester City en la primera mitad desde el punto penal, pero desperdició su disparo en la casa de los ‘Reds’. Sin embargo, lo que no desperdició fue su revancha a los 49′, para aparecer de ‘9′ en el área y marcar el 1-0 de los de Pep Guardiola en un partido no apto para cardíacos.

Nuevamente Sterling por banda izquierda desbordó y pisó el área, para combinar luego con Foden, quien sacó un remate de zurda que fue controlado por Alisson en primera instancia. No obstante, el portero brasileño dejó rebote, el cual fue aprovechado por Gündogan, quien en esta ocasión no perdonó.

La previa de Liverpool vs. Manchester City

Liverpool, vigente campeón de la Premier League, recibe al líder actual de la liga inglesa, Manchester City, que buscará estirar su ventaja sobre su más cercano perseguidor, Manchester United (2° con 45).

Los pupilos de Jurgen Klopp se hallan en un momento delicado después de haber concedido dos derrotas en cinco partidos de Premier League.

Mientras que los ‘Citizens’ llegan en su mejor forma, con nueve victorias consecutivas en el campeonato inglés, y trece entre todas las competiciones desde mediados de diciembre.





