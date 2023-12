En Anfield, Liverpool vs. Manchester United se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 17 de diciembre por la fecha 17 de la Premier League. El partidazo está programado para iniciar a las 11:30 de la mañana (hora peruana, 1:30 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus y Movistar. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los ‘Reds’ son líderes y buscarán la victoria para continuar en lo más alto. En el lado de los ‘Diablos Rojos’, Erik ten Hag se está jugando el puesto de entrenador y necesita un triunfo con urgencia. Recuerda que Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Liverpool vs. M. United: alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Núñez y Díaz.

M. United: Onana; Wan-Bissaka, Evans, Varane, Dalot; McTominay, Amrabat, Mainoo; Antony, Hojlund y Rashford.