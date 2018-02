Liverpool vs. West Ham United : se enfrentan este sábado en Anfield por la fecha 28 de la Premier League. El cuadro dirigido por Jürgen Klopp quiere seguir con la racha de buenos resultados cuando enfrente a un fuerte equipo que lucha por abandonar la zona más peligrosa de la tabla. El cotejo, que contará con la presencia de Chicharito Hernández , dará comienzo a las 10 a.m. hora Perú y 09:00 p.m. México. La señal de televisión a cargo del partido será DirecTV Sports y Sky Sports. También puedes seguirlo por la web de Depor.com.

Nadie le dio vela en el entierro al Liverpool, pero hoy por hoy, con resultados importantísimos, se coloca en la tercera posición de la Premier League, a solo dos puntos del escolta Manchester United.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 10:00 a.m. DirecTV Sports Colombia 10:00 a.m. DirecTV Sports Ecuador 10:00 a.m. DirecTV Sports México 09:00 a.m. Sky Sports Brasil 12:00 p.m. DirecTV Sports Bolivia 11:00 a.m. DirecTV Sports Chile 12:00 p.m. DirecTV Sports Argentina 12:00 p.m. DirecTV Sports Uruguay 12:00 p.m. DirecTV Sports

La salida de Philippe Coutinho no ha amilanado a los 'Reds', quienes no conocer la derrota en la Premier League desde el 22 de enero, donde cayó con el Swansea City. De ganar esta fecha, los de Klopp pueden trepar a la segunda casilla si es que el United no suma.

West Ham presenta las bajas de Pedro Obiang, Fernandes, Lanzini y Andy Carrol. Arthur Masuaku no estará por la expulsión sufrida en el cotejo ante el Wigan Athletic.

Liverpool está en un momento fantástico, teniendo en la Champions League muchas posibilidades de llegar a buen puerto tras golear al Porto en la ida de los octavos de final.

Liverpool vs. West Ham United: alineaciones probables

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Can, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum; Saláh, Mané, Firmino.



West Ham United: Adrián; Zabaleta, Collins, Ogbonna, Cresswell, Antonio; Noble, Kouyaté, Joao Mario; Arnautovic, Chicharito.