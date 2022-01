Máxima tensión. Así se vive en el Chelsea el futuro de Romelu Lukaku, quien ha puesto patas arriba al club londinense luego de expresar públicamente su malestar con la institución. Acto por el cual Thomas Tuchel lo dejó fuera de la convocatoria del duelo ante Liverpool el domingo. Sin embargo, esa decisión no fue sola del técnico alemán, la intrahistoria, revelada por la prensa inglesa, incluye a cuatro jugador del elenco ‘Blue’, que estuvieron de acuerdo con la exclusión del belga.

Según revela el diario británico ‘The Athletic’ sobre cómo se gestó el castigo a Lukaku, la decisión la consensuó entre varios pesos pesados del vestuario como Kanté, Azpilicueta, Jorginho y Rüdiger, quienes apoyaron a su entrenador para el castigo al belga.

Pero ahí no queda todo. El delantero ni siquiera estuvo presente en el estadio Stamford Bridge para ver el encuentro, como suele ser lo habitual con jugadores no convocados, de acuerdo al citado medio. “Nadie puede creer lo que ha hecho”, dicen fuentes del vestuario.

Este lunes habrá cumbre

Tras el término del cotejo ante los ‘Reds’, el estratega alemán evitó pronunciarse acerca de su decisión y recalcó que este lunes conversará con el futbolista. De la misma manera, recalcó que todo se manejará de manera interna.

“Hay una reunión el lunes. No es la primera vez que ocurre algo así en mi carrera. Es nuestro jugador, siempre hay un camino de vuelta, lo aclararemos a puertas cerradas”, explicó Tuchel para Sky Sports.

¿Qué dijo exactamente Lukaku?

Hace algunos días, el delantero de la selección de Bélgica expresó su inconformidad por el nuevo sistema que ha implementado el entrenador en el equipo. “No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. Soy un trabajador y no voy a tirar la toalla”, declaró para Sky Sports.

Además, expresó sus deseo por regresar a los ‘Negriazules’ de la Serie A. “(Mi partida) No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”,

Luego de esas palabras, Tuchel se mostró incómodo. “No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, mencionó a los periodistas antes del encuentro contra el Liverpool. “No queremos darle más importancia de la que realmente tiene”, añadió el entrenador alemán.

