No cabe duda que el Manchester City busca adelantarse a como dé lugar ante sus rivales Real Madrid y FC Barcelona en la carrera por el fichaje de Erling Haaland, actual delantero del Borussia Dortmund. Y es que diferentes medios de Inglaterra aseguran que ya existe un principio de acuerdo entre el jugador y el club. Sin embargo, es necesario recordar que el padre del atacante noruego jugó en el elenco londinense, por lo que el factor sentimental podría jugar a favor de los ‘citizens’.

Asimismo, lo que si quiere imponer el ‘9′ de los negriamarillos a la escuadra que termine recalando es una cláusula liberatoria, al igual de la que ya tiene en Alemania. Según la información brindada por The Sun, el nórdico quiere ser dueño de su futuro, esté en el equipo que esté. No obstante, este tipo de estipulaciones no son tan comunes en la Premier como en la Bundesliga.

Para el noruego la prioridad es jugar en el Real Madrid, pero sobre todo, jugar, algo que tendría más fácil en el Manchester City de Pep Guardiola con Gabriel Jesús como competidor por la titularidad. A diferencia de los ‘merengues’, ya que el ariete tendrá que pelear por un puesto con Karim Benzema, siempre y cuando Ancelotti no cambie el esquema táctico.

Cabe resaltar que todo esto cambiaría si Haaland decide esperar hasta el 2023. Ese año, el ‘Gato’ ya estaría cerca de los 36 años y, debido a su carácter, podría encajar bien en una suplencia en favor del delantero, que llegaría a Valdebebas con 23 años y con todas las ganas de demostrar su calidad en el Santiago Bernabéu.

FC Barcelona ya se dio por vencido

“Nos hemos encontrado con una situación económica terrible que nos ha impedido cumplir nuestras expectativas. Como dijo el presidente tenemos que proteger nuestra entidad y para eso no podemos hacer operaciones de esta magnitud de dinero. No diré que es inviable porque en el mundo del fútbol todo puede cambiar, pero sí que está muy difícil”, mencionó Rafa Yuste, vicepresidente del conjunto blaugrana, en relación al posible fichaje del noruego.

Así las cosas, el Manchester City parece cada día más el gran favorito para hacerse con los servicios de Erling Haaland en el próximo mercado de verano. Además, son pocos los meses que tiene el delantero para tomar su decisión, puesto que su cláusula de 75 millones de euros expira el 30 de abril.





