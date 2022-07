El noruego Erling Haaland debutó con la camiseta del Manchester City la noche del último sábado y firmó el triunfo ante el Bayern Munich (1-0) en partido amistoso disputado en el Lambeau Field de Green Bay. El exdelantero del Borussia Dortmund, gran refuerzo del conjunto de Pep Guardiola, consiguió a los 12 minutos el único tanto del encuentro y luego fue reemplazado en el descanso por otro de los fichajes del conjunto inglés, el argentino Julián Álvarez.

Precisamente, el joven goleador nórdico fue consultado en zona mixta por sus sensaciones en el partido de debut, pero especialmente sobre lo que han sido sus primeros días trabajando con Josep Guardiola. Su respuesta llamó la atención de muchos.

“Está un poco loco y eso me gusta. Va a ser divertido. Es una semana, así que no puedo decir mucho, pero he estado entrenando bien y estoy listo para lo que viene”, dijo Erling Braut Haaland sobre el exentrenador del Barcelona y Bayern Munich.

Después del encuentro en el Lambeau Field, el atacante noruego también comentó: “Vi muchos partidos del City en los últimos años, que jugaron sin un delantero. Vi situaciones como las de este partido, así que no estoy sorprendido”.

Finalmente, Haaland habló sobre su conexión con Jack Grealish y concluyó: “Es bueno. Él tiene que mejorar, yo tengo que mejorar, pero es un buen vínculo. Me gusta la vibra a su alrededor, así que va a ser divertido”.

Cabe recordar que Erling Haaland anotó 86 goles en 89 apariciones en todas las competiciones durante dos años y medio con Borussia Dortmund, con solo Robert Lewandowski (123 en 108 encuentros) y Kylian Mbappe (93 en 111) anotando más en ese tiempo entre las ligas top de Europa.





