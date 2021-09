Tensión en las oficinas del Santiago Bernabéu. El futuro de Luka Modric aún no está definido. Como bien sabemos, el centrocampista manifestó su deseo de retirarse en el cuadro blanco, pero para ello será necesario que renueve, algo que por el momento no ha sucedido, y no parece que ocurrirá a corto plazo. Por ello, el Manchester City se encuentra expectante de su situación.

El futbolista croata acaba de cumplir 36 años de edad, y parece que aún tiene un óptimo rendimiento dentro del campo. Asimismo, uno de sus deseos es llegar en un equipo de élite al Mundial de Qatar, el cual se disputará en los últimos meses del 2022.

Sin embargo, el mayor problema que tiene al frente es que su contrato con el Real Madrid expirará al final de temporada (30 de junio de 2022), y aún no hay nuevas noticias sobre una posible renovación por al menos una temporada más.

Cabe resaltar que Modric ha sido indispensable en el elenco ‘merengue’ en las últimas diez temporadas, pero ese lapso de tiempo entre su fin de contrato y el inicio del Mundial no le dejan más opciones que renovar, o marcharse gratis a otro conjunto en el próximo verano.

Dicho esto, el panorama es amplio para el futbolista, pues ligas como las de Catar o la MLS serían un destino probable. Pero, es aquí donde aparece una nueva opción, pues según el diario catalán ‘El Nacional’, el mediocampista encontraría nuevos aires en uno de los equipos más importantes de la Premier League.

Siguiendo la fuente citada, el Manchester City ofrecería a Modric una jubilación que en el Madrid sería imposible de pagar. Además, Pep Guardiola, DT del elenco inglés, busca a un elemento que dé equilibrio en su plantel, y ese podría ser el croata que, pese a su edad, sigue brillando dentro del gramado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.