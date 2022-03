Gran baja para Josep Guardiola en la previa del derbi ante el Manchester United. El defensa portugués del Manchester City Ruben Dias estará entre 4 y 6 semanas de baja por una lesión en el muslo que sufrió el pasado martes en la FA Cup, donde no saltó a la segunda parte.

El técnico del City, Pep Guardiola, confirmó este viernes la lesión en el tendón de la corva de una de sus piezas claves en la defensa, desde ese encuentro ante el Peterborough United que supuso el pase a cuartos de final de la FA Cup.

“Uno de nuestros mejores jugadores, Kevin De Bruyne, estuvo fuera durante ocho o nueve meses. No voy a llorar. Tenemos dos centrales, pero es lo que hay. La gente decía que teníamos suerte con la COVID, pero solo tenemos 15, 16 jugadores (disponibles) en los últimos meses”, dijo Pep en la rueda de prensa previa al derbi con el United.

En la primera vuelta de la temporada, ambos conjuntos resultaron con un marcador de 0-2 a favor del Manchester City. Ahora, llegarán a este encuentro con un equipo completo, a excepción de Dias, quien sufre la lamentable lesión en un tramo importante de la campaña.

El dardo de Pep al conflicto bélico

Guardiola se volvió a referir a la invasión de Rusia a Ucrania, pero esta vez refiriéndose a lo que es la actualidad política en todo el mundo y envió un mensaje a las autoridades europeas. “La OTAN y las naciones europeas son fracasos”, señaló el técnico catalán.

“Los políticos están en sus lugares para evitar estas cosas, pero suceden porque fracasan completamente. No son capaces de hacerlo. La guerra no es por la bandera o un pedazo de tierra. Si no hay dinero de por medio no hay guerra. Paso en Siria, Palestina y Yugoslavia. Todavía sucede, gente inocente sufriendo. La OTAN y las naciones europeas son fracasos, completos fracasos”, explicó el catalán.





