En agosto de este año se dio el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Manchester City desembolsó 117 millones de euros por el pase de Jack Grealish, jugador por aquel entonces del Aston Villa. Esta transferencia fue tomada como una traición por parte de los hinchas ‘villanos’, que volverán a ver a su exidolo este miércoles, en el duelo por la fecha 14 de la Premier League.

El mediocampista del conjunto ‘ciudadano’ habló en la previa de este importante choque que marcará su regreso al Villa Park, aunque con otra camiseta.

“Se que mucha gente estuvo triste por mi salida y puedo entender el motivo. Yo di todo por el club cada año que estuve allí, Si marco, no lo voy a celebrar. Al final del día, soy Jack Grealish, de Solihull, y amo al Aston Villa. Esto no cambiará. He sido abonado desde que tengo cuatro años y seré aficionado toda la vida. No te imaginas lo difícil que fue para mí irme.”, afirmó la estrella del equipo de Guardiola.

Grealish también recordó lo complicado que fue su salida del club que lo vio crecer como futbolista profesional, hasta mostrarse al mundo y ser llamado a la selección inglesa. “Salí a correr por la mañana y un montón de gente me sacó fotos y decía en redes sociales que me iba a quedar. Cuando volví, tuve que hablar para todos los jugadores y el staff. Había unas 70 personas presentes. Conseguí hablar durante minuto y medio y tuve que parar porque tenía un nudo en la garganta y estaba llorando. Me sorprendió un poco ciertos ataques que recibí tras mi marcha. Nunca tuve una relación tóxica con nadie allí. Les di todo y nunca podría haber llegado al City sin el Villa”, manifestó.

Por último, el futbolista de 26 años explicó por qué no ha tenido mucha trascendencia en el City, como si la tenía en el Aston Villa y aseguró que pensó que la adaptación sería más sencilla. “Tengo mucho más que ofrecer. Está siendo más difícil de lo que esperaba. Pensé que iba a tener más el balón e iba a conseguir más goles y asistencias, pero no funciona así. No tengo la misma cantidad de balón que tenía en el Villa, ni de lejos. No te puedo decir que esté sufriendo, pero es más difícil de lo que esperaba al principio. No haré los mismos números que la temporada pasada, pero no voy a dudar de mí mismo”, zanjó.





