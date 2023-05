Josep Guardiola pasa por uno de los momentos más dulces en su carrera como entrenador. Hace una semana, clasificó nuevamente al Manchester City a la final de la Champions, tras aplastar al Real Madrid, y el fin de semana alzó otra Premier League. Semejante panorama lo ha llevado a afirmar que seguirá en el club inglés sea cuál sea la resolución sobre el centenar de irregularidades financieras que pesan sobre el equipo. El tricampeón del fútbol británico podría quedarse fuera de las competencias internacionales y perder varios jugadores, pero nada moverá al de Santpedor.

“Me quedaré. La temporada que viene estaré aquí aunque haya 115 acusaciones sobre nosotros. Me gustaría seguir aquí el año que viene”, dijo Guardiola, que tiene contrato hasta 2025 y que también pidió que se resuelvan de la forma más rápida las acusaciones sobre el club.

“Lo que me gustaría es que la Premier League o los jueces tomaran una decisión lo más rápido posible. Quizás hicimos algo mal y todo el mundo lo sabrá, o quizás lo que ocurra es que somos como creemos que somos y lo que hemos hecho en los últimos años ha sido lo correcto, entonces la gente dejará de pensar así sobre nosotros. Me encantaría que ocurriera mañana”.

Guardiola también comentó que es más fácil continuar en Inglaterra, donde ya lleva seis años, porque el ambiente alrededor de los entrenadores es más relajado que en otros países como España o Italia.

“Lo que te demandan aquí es muy alto, pero el ambiente fuera del campo es más cómodo. Pregúntale a Carlo (Ancelotti) o a Julen Lopetegui, a los que vienen de España o a De Zerbi, que viene de Italia. No digo que sea mejor o peor, pero allí el ruido es... Aquí si ganas un partido eres un buen entrenador y si pierdes eres un mal entrenador, pero luego te vas a casa y preparas el siguiente. Es más cómodo. Vivimos mejor”.





¿Cuándo se juega la final de Champions League?





El partido más esperado por todos los aficionados del balompié internacional se disputará el sábado 10 de junio de 2023. El cotejo se jugará en el Estadio Olímpico Atatürk, es un estadio de Estambul (Turquía). Situado en el distrito occidental de İkitelli, es el recinto con mayor capacidad del país y está dedicado a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y primer presidente de la República de Turquía.

Como a lo largo de la Champions League 2022/23, el encuentro entre Inter vs. Manchester será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, Movistar Plus, beIN Sports y Fútbol Libre desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), para todos los países de América Latina.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR