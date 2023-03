La continuidad de Josep Guardiola en el Manchester City no está asegurada. Si bien tiene contrato hasta el 2025, la posible sanción sobre el cuadro celeste por parte de la UEFA, debido a infracciones económicas, hace que el entrenador catalán piense en salir del Etihad Stadium. Conscientes de esta situación, los altos mandos del vigente campeón de la Premier League no han dudado en contactar con Luis Enrique como posible reemplazante. De acuerdo a información de El Chiringuito, el asturiano es el indicado para tapar el hueco en el banquillo y no ha dudado en lanzar un guiño.

“El Manchester City teme que Guardiola deje el club a final de temporada y ya han contactado con Luis Enrique para sustituirle”, ha contado Javi de la Peña, tertuliano de El Chiringuito sobre un posible cambio de timón en la dirección técnica del cuadro de la Premier League.

“Guardiola podría dejar el City a pesar de haber renovado el año pasado. Podría quedarse vinculado al club pero se teme en el seno del club que deje de entrenar al final de la temporada. Ya lo hizo cuando se fue del Barça. Se tomó un año sabático antes de entrenar al Bayern Munich”, agregó De la Peña.

Para convencer a Luis Enrique de tomar el puesto, el Manchester City tendría pensando ofrecerle un contrato de tres temporadas y 16 millones de euros limpios si Guardiola se va el 30 de junio. Todo esto en la primera toma de contacto que ha habido entre las partes.

En medio de los rumores sobre su llegada al Manchester City para la siguiente temporada, el entrenador asturiano confirmó en entrevista con SER Gijón su interés por trabajar en el futbol inglés y aventurarse en la considerada por muchos como la mejor liga del mundo.

“Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No iría a cualquier equipo, sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. ¿Que se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades, pero eso no significa que no vaya a trabajar en España”, apuntó.





