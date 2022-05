“El Manchester City necesita líderes, pero Pep Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no tienen a nadie en el campo que les ayude”. El protagonista de estas declaraciones es Patrice Evra, quien tras la eliminación del cuadro inglés de la Champions League, a manos del Real Madrid, quiso cargar duramente contra el entrenador catalán. Sin embargo, el hoy comentarista deportivo nunca imaginó la respuesta que el de Santpedor daría en rueda de prensa en el Etihad Stadium. Elegancia y dureza al mismo tiempo.

En la previa del choque ante el West Ham, el extécnico del Barcelona y Bayern Munich recordó la supremacía del club azulgrana en las finales de la Champions League 2009 y 2011. En ambas temporadas, con Pep en el banquillo, el Manchester United perdió ante los culés y Guardiola se lo hizo recordar.

“Tenemos el mismo carácter y personalidad que cuando perdimos en Madrid en los últimos dos o tres minutos. Los especialistas, ex jugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra o este tipo de gente que estuvieron en esta situación, que yo he jugado contra ellos... No vi este tipo de personalidad cuando le destruí, le destruimos en la final de la Champions contra el United”, dijo.

“Mis jugadores tienen la misma personalidad, no pierdes la personalidad por encajar dos goles en un minuto cuando tuviste dos oportunidades de marcar. En los últimos cuatro partidos marcamos 22 goles y entonces sí teníamos una personalidad increíble y ese tipo de cosas”, agregó el DT del Manchester City.

Por otro lado, Pep Guardiola negó que la eliminación en semifinales de la Champions League vaya a tener algún efecto a la hora de determinar su futuro. “No, en absoluto”, respondió. “Competimos muy bien en la Champions League. Sí, estoy decepcionado, porque queríamos jugar la final, pero esto no va a cambiar ni mi futuro ni mi pasado. La razón por la que quería venir a Inglaterra ya se consiguió”, apuntó.

Guardiola, que lleva en el City desde 2016, termina contrato con los celestes al final de la próxima temporada, pero explicó que es pronto para ponerse a pensar en ello. “Si amplío mi contrato será a final de temporada. Antes no va a ocurrir”, aseveró el técnico de Sampedor, que aún compite por la Premier League, el único título que puede ganar esta temporada.

El City necesitará sacar cuatro puntos de los últimos dos partidos ligueros para hacerse con su cuarta liga en los últimos cinco años. La diferencia de +7 goles les permite, además, soñar con convertirse en campeones virtuales de la competición este domingo contra el West Ham United.





