Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, no ha perdido la ocasión de responder a Patrice Evra, quien este martes criticó duramente la manera en cómo gestiona el técnico catalán al cuadro inglés. “El City necesita líderes, pero él no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder”, mencionó el francés. Ante ello, la respuesta del DT de los ‘citizens’ no tardó en llegar.

En la mañana de este miércoles, el estratega catalán fue consultado por las palabras del exlateral del Manchester United y esta vez no se mordió la lengua a la hora de contestar. “Tal vez Evra tenga razón o tal vez esté haciendo una buena cita para volver al United para trabajar allí”, mencionó.

Y añadió: “He tenido jugadores agradables e increíbles en mi pasado en Barcelona, Bayern, ManCity. Podría dar una buena lista en términos de personalidad y carácter. La mayoría de ellos han ganado Copas del Mundo, Europeos, UCL y ligas”.

Como bien sabemos, todo inició tras el fichaje de Erling Haaland, quien se incorporará al conjunto del Etihad Stadium desde el próximo 1 de julio de 2022. Los celestes pagarán la cláusula de rescisión del delantero noruego, que asciende a 70 millones de euros, para poder hacerse con sus servicios.

Los damnificados por el fichaje de Haaland

No cabe duda que el arribo del atacante noruego traerá muchos cambios no solo en el Manchester City, sino también en otros equipos. Por ello, según diferentes medios ingleses, dos jugadores han comenzado a replantear su futuro. Primero, se encuentra Gabriel Jesus que, pese a su gran campaña, se encuentra en la rampa de salida. Su contrato acaba en 2023 y su agente Marcelo Pettinati confirmó que Arsenal sigue de cerca la situación del brasileño.

La otra “víctima” de la operación, tal y como señala el Daily Telegraph, es Harry Kane. Durante el verano pasado, los ‘Spurs’ impidieron su marcha. Y eso que disponía de una ambiciosa oferta del vigente campeón de la Premier League. Ahora, confirmado el fichaje de Haaland por los ‘citizens’, al internacional inglés se le han cerrado las puertas de los ‘Sky Blues’.





