Sergio Agüero siendo Sergio Agüero. El delantero argentino volvió al fútbol después de una larga para por lesión e intentó abrazar a la jueza de línea en el duelo entre Manchester City vs. Arsenal por la Premier League 2020-21.

Tras varias semanas sin fútbol y luego de dar la noticia internacional de crear su propio equipo de e-sports, el ‘Kun’ volvió de la ‘para’ en el duelo ante el Arsenal generando la ocasión que derivó en el gol de Sterling, pero no se quedó contento.

En su afán por buscar su tanto y reclamar cada acción de los jueces del partido, el ‘streamer’ futbolista se acercó a la jueza de línea para asentar su pedido y, al no ser escuchado como quería, intentó abrazarla. La reacción de la jueza fue sacarle el brazo y evitar el contacto.

Manchester City vs. Arsenal: previa

Guardiola tuvo mejores noticias sobre Agüero, el máximo goleador de la historia del City, luego de que el argentino regresara a los entrenamientos tras una lesión de rodilla en junio.

“Sergio está entrenando bien y estoy muy feliz de verlo en el campo después de tanto tiempo”, dijo el DT español. “Todo equipo necesita un delantero y hemos jugado sin él los últimos partidos”.

Gabriel Jesús sigue sufriendo una lesión muscular y Guardiola dijo que no se podía arriesgar y no sabía cuándo volvería al equipo, que no arrancó bien la temporada y solamente suma cuatro puntos en tres partidos en el torneo local.