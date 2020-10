Sergio Agüero sufrió una dura lesión a la rodilla izquierda en junio de este año, y este sábado, más de cuatro meses después, pudo volver a vestirse de corto para el partido entre Manchester City vs. Arsenal por la jornada 5 de Premier League.

A pesar de no poder anotar en la victoria 1-0 de los citadinos, el ex Atlético de Madrid estuvo activo en el encuentro. Se mostró siempre como opción de pase y generó una que otra jugada de peligro. Incluso se atrevió a bromear a su salida del campo.

A los 65, el ‘Kun’ le cedió su lugar en la cancha a Gundogan. Al retirarse del campo levantó los brazos para despedirse de las tribunas; sin embargo, estas están vacías, lo que hizo que empiece a reir.

Kevin de Bruyne, habitual titular en el equipo de Guardiola, se encuentra lesionado. En su lugar, Guardiola utilizó a Bernardo Silva y a Agüero de único ‘9’.

“Sergio está entrenando bien y estoy muy feliz de verlo en el campo después de tanto tiempo”, dijo Pep Guardiola en la previa del partido. “Todo equipo necesita un delantero y hemos jugado sin él los últimos partidos”.

Gabriel Jesús sigue sufriendo una lesión muscular y Guardiola dijo que no se podía arriesgar y no sabía cuándo volvería al equipo, que no arrancó bien la temporada y solamente suma cuatro puntos en tres partidos en el torneo local.