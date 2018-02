El icónico estadio de Wembley acogerá este domingo la final de la Copa de la Liga, el primer título de la temporada en Inglaterra en juego, entre el Manchester City de Pep Guardiola, que busca su primer trofeo desde su llegada al fútbol anglosajón, y el necesitado Arsenal de Arsene Wenger. El partidazo se disputará desde las 11:30 a.m. (hora peruana).



PAÍS HORARIO México 10:30 a.m. Perú 11:30 a.m. Colombia 11:30 a.m. Argentina 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. Brasil 1:30 p.m. Inglaterra 4:30 p.m.

No llegan en su mejor momento ni 'Citizens' ni 'Gunners', ambos tras cosechar sendas derrotas. Más dolorosa fue, sin duda, la de los de Manchester, que se inclinaron ante el modesto Wigan Athletic (1-0) y dijeron adiós a la FA Cup en quinta ronda, y a toda opción de conseguir el ansiado 'cuadruplete'.



Los londinenses, por su parte, que el jueves cayeron ante el Ostersunds (1-2), todavía sueñan con acabar la temporada entre los cuatro primeros, aunque no ocultan que un camino más fácil hacia la próxima Liga de Campeones es conquistar la Liga Europa, donde se miden en la ronda de octavos con un gigante venido a menos: el Milan.



Guardiola busca su primer título en Inglaterra

"Tenemos que levantar trofeos para darle más valor a lo que hemos hecho. En agosto, cuando empezamos, dijimos lo mismo: seremos juzgados por los títulos que ganemos. No necesitamos ganar títulos para estar felices, pero seremos juzgados por ellos y sabemos que el club los necesita para crecer", dijo Guardiola.



Una vez más, el chileno Claudio Bravo volverá a ser el encargado de colocarse bajo los tres palos de la portería del City ya que, como ha afirmado Guardiola, "merece jugar la final".

Los 'Gunners', con bajas

En el Arsenal, dos bajas significativas para el duelo de mañana: el mediapunta Henrikh Mkhitaryan y el delantero Alexandre Lacazette, no inscrito el primero al haber jugado ya con el Manchester United este curso en la competición, y lesionado el segundo.



Estarán, sin embargo, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, fichaje más caro en la historia del conjunto londinense, quien regresará al 'once' tras no poder jugar en la Liga Europa, y el guardameta colombiano David Ospina, el elegido por Wenger para las 'Copas'.

Manchester City vs. Arsenal: alineaciones probables

Arsenal : Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Wilshere, Elneny o Ramsey; Iwobi, Özil, Aubameyang,



Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Fernandinho, Gündogan; Sterling, David Silva, De Bruyne; Agüero.