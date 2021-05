A pocas horas de la final de la Champions League, entre Manchester City y Chelsea, Eric García, el joven central español del equipo de Josep Guardiola, ha confirmado los rumores sobre su marcha al FC Barcelona para la temporada 2021-22. El nacido en la Ciudad Condal hace 20 años se encuentra emocionado por regresar al lugar donde se formó como futbolista, por lo que el club catalán haría el anuncio oficial en los próximos días.

“He pensado en mi futuro, en el que creo que ahora es lo mejor. Creo que es una decisión valiente. Estoy convencido del paso que he hecho”, dijo García a ‘L’Esportiu’ tras ser consultado sobre los rumores sobre su regreso al Barcelona.

En la misma línea, García ha opinado sobre las comparaciones con Gerard Piqué, quien al igual que Eric, jugó unos años en la Premier League (Manchester United) antes de volver al Barcelona en 2009. Hoy, el catalán ya es uno ídolos de la historia azulgrana y el joven español quiere seguir sus pasos.

“La verdad, quito hierro al tema. Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo, está más que reconocido y yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera, prácticamente. Así que la única comparación posible es ésta, que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero él al equipo no tan bueno. Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él”, dijo.

De otro lado, Eric García opinó sobre la llegada de Sergio Agüero para la delantera del Barcelona. Ambos compartieron vestuario por varios años en el City y repetirán el plato en el Camp Nou.

“El Kun es un fenómeno y una máquina de hacer goles. ¿Que tiene una edad? ¡Olvídate! El Kun hará goles hasta los 100 años, es una leyenda, un mito. Y un compañero fabuloso”, apuntó el español.

