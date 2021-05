El final de temporada trae consigo movimientos en el mercado de fichajes no solo a nivel de jugadores, sino también de entrenadores. Sobre todo la actual ventana, con salidas y retornos que se han dado en apenas 48 horas. Y una de las interrogantes era conocer el futuro de Josep Guardiola en el Manchester City, luego de que se filtrara la intención de Joan Laporta por ‘repatriarlo’ al FC Barcelona.

Y en la previa de la final de Champions League entre Manchester City vs Chelsea, el catalán fue preguntado sobre el resultado del duelo del sábado podía cambiar su futuro en el Etihad Stadium, fue categórico en su respuesta.

“No, me quedo”. Por si quedaba algún cabo suelto, le repreguntaron: “¿No hay dudas?”, a lo que ‘Pep’ contestó: “No, me quedo seguro”. Así, Josep Guardiola no pudo ser más claro con menos palabras.

Y luego el técnico procedió a explicar y extender su respuesta, y dio los motivos de por qué se queda en el Manchester City. “Le da al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, no lo puedo negar, pero no solo eso. Tengo amigos en la junta directiva por encima de mí y los jugadores me ven como el entrenador porque tengo el apoyo de los que están por encima de mí. Me siento cómodo con el personal, lo tengo todo”, apuntó.

Agregó: “No puedo pedir más para hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Es tan simple como eso. Estamos en la misma línea, tomamos decisiones juntos, compartimos errores y buenos momentos. Cuando pierdo, no me dicen que soy responsable, intentamos encontrar una solución juntos. Sé que como entrenador me van a despedir, pero me van a despedir en una buena amistad. Por eso extendí mi contrato, por eso. Me siento increíblemente cómodo con todos los departamentos del club, no solo con los jugadores”.

Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta el 2023 y de ganar el sábado la ‘Orejona’, se uniría al ‘club’ de los técnicos que más veces ganaron el certamen (3), junto a Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y Bob Paisley.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO