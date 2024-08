Manchester City vs Manchester United se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este sábado sábado 10 desde el Estadio Wembley por la final Community Shield 2024. Con un total de 21 títulos, los ‘Reds’ ostenta el récord de más trofeos en este torneo. Su última conquista fue en 2016, y además, ganó las últimas cuatro finales en las que participó. Por su parte, los ‘Blues’ posee seis títulos, con su más reciente victoria en 2019. El encuentro está programado para iniciar a las 9:00 de la mañana (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Diseny Plus. En cambio, si te encuentras en México podrás mirarlo por TNT, MAX y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Manchester City vs Manchester por la final de la Community Shield 2024. (Vídeo: @ManCity).