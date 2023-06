Manchester City y Manchester United se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la FA Cup desde el Wembley Stadium. Las acciones serán este sábado desde las 9:00 a.m. (hora peruana) para definir al campeón del último torneo del año en Inglaterra. Los ‘Citizens’ quieren quedarse con la FA Cup. United, aseguró su presencia en la próxima Champions y quiere ganar su primer título de la temporada. La transmisión estará a cargo de ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre. No te pierdas los detalles en Depor.

Manchester City, favorito para alzar el trofeo tras su coronación en la Premier League, marcha sin problemas en las fases previas al ganar sus cinco encuentros con un impresionante registro de 17 goles anotados y cero recibidos.

Números que van de la mano con lo hecho por el City en la liga inglesa, donde terminó como el cuadro con más dianas facturadas al marcar 94 veces, mientras que con 33 goles recibidos compartió el primer puesto como la mejor defensa del torneo junto al Newcastle.

Recordemos que el Manchester City se alzó con el título de la Premier luego de una dura batalla contra el Arsenal en gran parte de la temporada y que terminó por definirse a favor de los Citizens con una cadena 16 jornadas sin derrotas que incluyó 15 triunfos, dos de ellos precisamente ante los Gunners.

Manchester City vs. Manchester United: horarios en el mundo

Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 horas

Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile: 10:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 horas

Manchester United parece haber recuperado su calidad de antaño y volverá a disputar la Champions League la próxima temporada tras terminar en el tercer lugar de la Premier al cerrar el calendario con apenas dos traspiés en sus últimos 11 desafíos.

En cuanto a su transitar por la presente edición de la FA Cup, cada uno de sus primeros cuatro encuentros terminaron con victoria 3-1, mientras que en la semifinal se debieron fajar con el Brighton para vencerlos en los penales tras terminar igualados en cero.

Precisamente la ofensiva es el punto débil de este cuadro al marcar 58 tantos en la liga inglesa, la segunda cifra más baja dentro de los 10 primeros en la tabla de clasificación y un registro muy distante de las 94 anotaciones marcadas por el City. Eso sí, su defensa estuvo impecable todo el año y terminó tercera en la Premier con apenas 43 goles recibidos.





Manchester City vs. Manchester United: ¿dónde ver el partido?

El duelo se jugará este sábado 03 de junio será a las 9:00 de la mañana (hora peruana) en el Wembley Stadium y será transmitido tanto por ESPN como Star Plus de manera streaming.

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Paramount+

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: ESPN, Star+





Manchester City vs. Manchester United: probables alineaciones

Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte; Sergio Gómez, Rodri, Ilkay Gundogan; Phil Foden; Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Erling Haaland.

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphale Varane, Victor Lindelof, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen; Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford; Anthony Martial.





Manchester City vs. Manchester United: ¿dónde juegan?





