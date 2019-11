Desde el Etihad Stadium: sigue el Manchester City vs. Southampton EN VIVO vía ESPN 2 fecha 11 de Premier League

Manchester City y Southampton se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de ESPN 2 y Sky Sports EN DIRECTO este sábado 2 de noviembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) partido por la fecha 11 de la Premier League 2019-20 desde el Etihad Stadium. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



El duelo entre Manchester City y Southampton será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones de la Premier League.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Manchester City vs. Southampton



Manchester City vs. Southampton: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 4:00 p.m.



Los ‘Citizens’ y los ‘Saints’, de realidades totalmente opuestas en la liga, se medirán este sábado 2 de noviembre, cuatro días después de enfrentarse en el compromiso por la Copa de la Liga de Inglaterra.

A mitad de semana, el cuadro encabezado por Pep Guardiola se quedó con la clasificación luego de vencer por 3-1. Nicolás Otamendi y Sergio Agüero (marcó un doblete) aseguraron el boleto de los ‘sky-blue’.

El DT de Manchester City, por la seguidilla de juegos, realizará algunos cambios respecto de la escuadra que presentó el último miércoles. En la antesala, el estratega español criticó el cargado calendario.

“Necesitamos menos partidos, menos competiciones, más recuperación”, aseguró en conferencia de prensa. Es así como Fernandinho, De Bruyne, Gündogan o Sterling volverán este sábado.

Por su lado, Southampton acumuló cinco duelos consecutivos sin ganar en la Premier League. Pero, el resultado del pasado fin de semana golpeó en la interna a todos los miembros de la institución: 9-0 contra Leicester City.

“Después del 9-0 no hay más discusión necesaria. Todos saben que de esa manera no se puede continuar. En momentos así, necesitamos un entrenador fuerte, que tome las mejores decisiones”, declaró el técnico Ralph Hasenhuttl.

Manchester City vs. Southampton: posibles alineaciones

Manchester City : Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, Gündogan, De Bruyne, David Silva, Mahrez, Sterling, Agüero.



Southampton: McCarthy; Yoshida, Vestergaard, Bednarek, Valery, Hojbjerg, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Ings.



