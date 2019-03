Manchester City vs. Swansea: juegan en partidazo por cuartos de final de la FA Cup 2019 | vía DAZN

Manchester City y Swansea chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DAZN y beIN Sports ONLINE TV por cuartos de final de la FA Cup 2019 desde el mítico Liberty Stadium. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 12:20 horas en Perú y una hora antes en México.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de City y Swansea.



Manchester City vs. Swansea: horarios en el mundo

11:20 horas en México

12:20 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:20 horas en Venezuela, Bolivia

14:20 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:20 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:20 horas en Catar y Arabia Saudita

01:20 horas del domingo en China

02:20 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

DAZN transmite este partido en España, Italia, Japón e Italia. En Francia por beIN Sports. En Reino UNido vía BBC Radio 5 Live Extra. En Estados Unidos por ESPN+. Streaming internacional HD por Bet365.

¿Será un trámite para el Manchester City? Los 'Citizens' buscarán este sábado su boleto a semifinales de la Copa FA ante un equipo de la Championship League (Segunda División), como el Swansea, que marcha en el puesto 15.

El equipo de Pep Guardiola, que este viernes conoció que enfrentará al Tottenham por los cuartos de final de la Champions League, visitarán la casa del Swansea City, club galés que no cumple una buena temporada en el torneo de ascenso.



El precedente más cercano entre estos equipos ocurrió la temporada pasada, cuando se enfrentaron por la Premier League. En esos duelos, el Manchester City goleó por 0-4 y 5-0, por lo que, visto el nivel actual de los celestes, todo lo que no sea una cómoda victoria sería una gran sorpresa.

Los 'Citizens' aplazaron su partido contra el Manchester United por la jornada 31 de la Premier League que debió jugarse este fin de semana, para disputar la llave de cuartos de la FA Cup.

Las otras llaves de cuartos de final de la FA Cup:

Sábado 16 de marzo

​07:15 Watford vs. Crystal Palace

14:55 Wolverhampton vs. Manchester United



Domingo 17 de marzo

​09:00 Millwall vs. Brighton & Hove Albion

Manchester City vs. Swansea: alineaciones probables

Manchester City : Ederson Moraes, Nicolás Otamendi, Danilo, John Stones, David Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Oleksandr Zinchenko, Philip Foden, Leroy Sané, Gabriel Jesus.



Swansea: Kristoffer Nordfeldt, Kyle Naughton, Mike van der Hoorn, Cameron Carter-Vickers, Jay Fulton, George Byers, Matt Grimes, Daniel James, Connor Roberts, Bersant Celina, Oliver McBurnie.

► Road to Madrid: fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League



► Pura risa: los mejores memes que dejó el sorteo de cuartos de final de la Champions League [FOTOS]



► El destino quiere juntarlos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían enfrentarse en la final de Champions League



► A bailar samba: las 20 transferencias más caras de futbolistas brasileños al Real Madrid [FOTOS]