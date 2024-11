Manchester City vs. Tottenham se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 12 de la Premier League. El partido se disputará este sábado 23 de noviembre desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, 2:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de ESPN para toda América Latina, así como también por la plataforma streaming de Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. El equipo dirigido por Pep Guardiola está a cinco puntos del líder Liverpool y tiene la obligación de vencer a los ‘Spurs’ para recortar distancias con los ‘Reds’. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

Pep Guardiola renovó como técnico del Manchester City hasta el 2027. (Video: Manchester City)