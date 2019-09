Manchester City vs. Watford: se enfrentan desde Etihad Stadium por la jornada 6 de la Premier League

Manchester City y Watford se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía ESPN 2 ONLINE TV por la jornada 6 de la Premier League 2019 desde el Etihad Stadium. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 09:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Citizens', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Manchester City y Watford.



Manchester City vs. Watford: horarios en el mundo

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.

El duelo entre Manchester City y Watford será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Los ‘citizens’ buscarán recuperar los puntos perdidos la jornada anterior del torneo. El cuadro dirigido por Pep Guardiola recibirá en casa a los ‘hornets’, que levantaron un resultado de dos goles en contra.

Manchester City fue sorprendido por Norwich en la fecha pasada de la Premier League. Los ‘ciudadanos’ cayeron por 3-2. El resultado negativo ha dejado lecciones importantes para el español y todo el comando técnico.

“Es importante para mí escuchar lo que dicen porque me ayudan a encontrar una mejor solución, y después de ver el partido contra Norwich no me molestó la forma en que jugamos. Hay 99 puntos por jugar”, declaró el DT.

Guardiola confiará nuevamente en Fernandinho con zaguero central, ante las ausencias de John Stones y Aymeric Laporte por lesión. El mediocampista brasileño acompañará a Nicolás Otamendi en la defensa.

Por su lado, Quique Sánchez Flores debutó con una igualdad frente al Arsenal. Los ‘Gunners’ ganaban cómodamente por 2-0. Pero, la reacción de los ‘hornets’ permitió que se queden con un punto jugando en casa.

El DT de Watford tiene mucha expectativa por enfrentar a Manchester City. “Me encanta jugar contra los grandes equipos. Si tomas mi historial de jugar contra grandes equipos, me encanta preparar este tipo de partidos”, manifestó.

Manchester City vs. Watford: posibles alineaciones

Manchester City : Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva, David Silva, Sterling, Agüero.



Watford: Foster; Femenía, Dawson, Kabasele, Holebas, Doucouré, Capoue, Hughes, Cleverley, Deulofeu, Gray.



Manchester City vs. Watford: ¿cómo llegar al estadio?

Manchester City vs. Watford: minuto a minuto

