Yaya Touré, exmediocampista del Manchester City, afirmó que la temporada de Pep Guardiola al mando de los ‘Citizens’ fue muy mala, después de quedar fuera de la Champions League ante el Olympique de Lyon.

“El entrenador ha sido fichado para eso, solo para traer este trofeo y cuando ves al Liverpool tal vez y a otros clubes que [lo han ganado] sin hacer mucho trabajo en el mercado de fichajes, es bastante extraño y decepcionante”, indicó el jugador marfileño, que por ahora se encuentra en busca de equipo.

“Todo el mundo sabe que Pep es un gran entrenador, pero en el momento en que las cosas no van como ellos quieren, a veces es el momento de cambiar la forma en que hacen las cosas. Ya veremos”, añadió.

Cabe precisar que no es la primera vez que Touré arremete en contra del entrenador español. En 2018, el ex Barcelona prendió fuego a la hoguera tras argumentar que el estilo que tiene Pep no funcionaría en otros equipos con menos dinero.

“Quiero ser yo quien rompa un poco el mito de Guardiola. Barcelona, no inventó [el estilo]. Solo tenía la inteligencia para adaptar lo que había preparado Cruyff. Luego, en Bayern y City, intentó reproducir los mismos patrones pero con este requisito: trabajar con ‘sus’ jugadores y con medios casi ilimitados. No funcionaría en Crystal Palace o Watford”, manifestó.

Manchester City se prepara para iniciar una nueva temporada en la Premier League 2020-2021. Según las diversas casas de apuestas, el equipo celeste es el principal favorito para llevarse el torneo inglés, a pesar de haber quedado muy lejos del Liverpool en la edición pasada.

