Jose Mourinho es un convencido de que la crisis del Manchester United en la Premier League se debe al pobre nivel de los jugadores. Es por eso que, según la prensa inglesa, el portugués le ha advertido a Alexis Sánchez que no le concederá más minutos importantes hasta que cambie de actitud.



Hasta aquí, Sánchez es uno de los jugadores que peor rendimiento ha demostrado en el Manchester United desde el inicio de temporada. Pese a que no jugó el Mundial, el chileno parece estar fulminado físicamente y habría hartado ya a Mourinho.



Aunque llegó como el gran fichaje en enero de este año a pedido del propio Mourinho, Alexis Sánchez ha perdido peso en el Manchester United. Sus estadísticas son terribles para un jugador que es de los mejores pagados en la Premier League. En 333 minutos, no ha marcado un solo gol.

Alexis Sánchez aún no anota en la Premier League 2018. (Foto: Getty Images)

Alexis Sánchez se arrepiente de haber llegado a Manchester United

De acuerdo a 'The Mirror', el chileno le confesó a su excompañero en el Arsenal, Lucas Pérez, que se arrepiente de haber dejado el equipo 'Gunner'. Esto luego de que Mourinho lo dejara fuera de la convocatoria para el partido ante el West Ham United.



En Inglaterra apuntan que la situación por la que atraviesa el crack sudamericano podría apresurar su salida del Manchester United en enero del año próximo. Total, al exjugador del Udinese y Barcelona ofertas no le faltan.