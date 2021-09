Los ‘Diablos Rojos’ están trabajando día y noche en la renovación de Bruno Fernandes, el cual es considerado como una de sus principales estrellas. Sin embargo, su continuidad en el Old Trafford peligra, pues el responsable del cambio de paradigma después de muchos años en el Manchester United, está muy lejos de renovar con el conjunto inglés.

No cabe duda que el jugador se encuentra feliz en su actual equipo, y más aún con la llegada de su compañero de selección Cristiano Ronaldo. Asimismo, el portugués estaba encantando de extender su vínculo por un par de años más una mejora salarial. Pero, en las últimas horas, parece que esto no se podrá dar ya que no existe conformidad de ambas partes.

Según diferentes medios de comunicación de Inglaterra, las negociaciones entre ambos bandos se han estancado, a raíz de que el agente del mediocampista quiere incluir una clausula de recisión en el nuevo contrato del futbolista. Esto último ante la posibilidad de que llegue otro grande de Europa y lo saque del club.

Pero, para el Manchester United no existe esta posibilidad, y se ha puesto firme en su posición: no aceptará la propuesta. Eso sí, en las oficinas del Old Trafford son conscientes de que una jugosa oferta de otro grande del viejo continente le podría quitar a una de sus piezas más importantes.

Cabe resaltar que el luso llegó al equipo en enero del 2020, logrando convertirse en uno de los mejores futbolistas de la Premier League y en la estrella de los ‘Red Devils’. Su aporte en el campo es impresionante, pero son sus números los que más sorprenden, ya que lleva poco tiempo aclimatándose al campeonato inglés.

Por el momento, Fernandes lleva una marca de 44 goles y 24 asistencias en 84 partidos disputados. Estadística que le bastó para ganarse el cariño de los hinchas, teniendo en cuanto que el salto de calidad fue muy grande.

Ahora, se conoce que Bruno desea quedarse en el Manchester United y lograr cosas importantes, pero parece tan complicado que su renovación ha quedado en duda, por lo que podría terminar cambiando de aires en el próximo mercado de invierno.





