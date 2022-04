Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, quienes consiguieron muchos títulos en el Manchester United, tuvieron un pequeño ‘enfrentamiento’ en los últimos días a causa de unas declaraciones donde el exfutbolista inglés afirmó que el luso tiene que buscarse otro equipo para la próxima temporada. Ante ello, el atacante de los ‘Diablos Rojos’ no se quedó callado y le respondió muy a su estilo en las redes sociales.

El entrenador del conjunto británico Derby County fue invitado al programa ‘Monday Night Football’, donde fue consultado por David Jones, presentador del programa de ‘Sky Sports’, si creía que ‘CR7′ había aportado a los ‘Red Devils’. “Tendría que decir que no...”, respondió.

Y es que para el exjugador del Manchester United y actual míster, el elenco del Old Trafford debería optar por jugadores jóvenes para el futuro. “Hay que apostar por jugadores jóvenes y hambrientos para levantar al United en los próximos años. Obviamente, Cristiano no es el que era cuando tenía 20 años, así es el fútbol. Es una amenaza, pero creo que el resto necesita jugadores jóvenes y hambrientos como Sancho y Rashford”, agregó.

A dichas declaraciones también se les sumó el exLiverpool Jamier Carragher, quien se mostró de acuerdo con las palabras de Rooney y fue un paso más allá. Sugirió que Cristiano debería irse en verano y no solo él, sino también el mediocampista francés Paul Pogba.

Aquellas palabras no fueron del agrado del delantero luso, por lo que se lo hizo saber a Rooney a través de su cuenta oficial de Instagram. Fue en la misma publicación del estratega del Derby County donde ‘CR7′ respondió a todo lo que escuchó en el popular programa.“Two Jealous”, escribió, lo que se traduce a “Dos celosos”.

Rooney contraataca

“Lo he visto esta mañana (la respuesta de Cristiano). Diría que no hay, probablemente, ningún jugador en el planeta que no esté celoso de Cristiano. La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que tiene... ¡sus abdominales! Todos los jugadores menos Leo Messi están celosos de Cristiano”, respondió el ex Manchester United en rueda de prensa, en alusión al comentario del luso.

Cabe resaltar que el buen tono del exfutbolista en estas últimas declaraciones da a entender que no hay ningún tipo de mal rollo entre los dos. Al final, ambos compartieron vestuario y se conocen de sobra. Aún así, no deja de sorprender las interacciones que ambos mantienen en internet o en programas televisivos.





