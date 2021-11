Old Trafford ya es un polvorín. El Manchester United atraviesa el momento más irregular de la temporada y los goles de Cristiano Ronaldo ya no son suficientes para sostener a los ‘Diablos Rojos’, y menos a Ole Gunnar Solskjaer. El técnico noruego no solo ha dejado muchas dudas en el banquillo, sino que ahora se enfrenta a una especie de revolución por parte del vestuario, que no está contento con su gestión.

De acuerdo a información del ‘Daily Mail’, hay muchas voces críticas en el primer equipo del United contra el técnico noruego, y una de las más importantes, sino la más, es la del propio Cristiano Ronaldo.

Según el citado medio, el luso está alarmado por la caída de nivel del United que ha notado en su vuelta al club. De hecho, caer 5-0 frente al Liverpool y perder 2-0, casi sin oportunidad, ante el City, son la mejor muestra de lo que reclama el portugués.

Pero hay más. Su compatriota Bruno Fernandes es otro de los que no está feliz con Solskjaer. El mediocampista considera que la táctica y la dirección de su entrenador no está siendo la adecuada.

En las oficinas de Old Trafford la idea era mantener al noruego hasta el final de temporada, pero las dos caídas mencionadas, han acelerado la toma de decisiones y la posibilidad de despedir a Ole Gunnar Solskjaer toma cada vez más fuerza.

Siguiendo por la línea de la revolución del vestuario, hay otro apartado que tiene inquietos a los jugadores. Y tiene que ver con ciertos favoritismos del entrenador a algunos jugadores. En el vestuario existe la sensación de que el entrenador muestra favoritismo con algunos jugadores, como con Harry Maguire, que no atraviesa por su mejor momento y sigue jugando.

Además que hay una especie de cruzada solidaria por Donny van de Beek, que apenas está teniendo oportunidades. Sus compañeros consideran que Solskjaer no le está tratando bien.

Ya hay contactos en París

De acuerdo a información del ‘Daily Express’, Solskjaer está en aún más en la cuerda floja tras su reciente derrota por la Premier League, y a pesar de que el entrenador argentino mantiene contrato con el Paris Saint-Germain, los ‘Red Devils’ podrían estar dispuestos a pagar para hacerse con él.

Según el citado medio, tanto el United como Mauricio Pochettino se reunieron la pasada temporada en un momento en el que Solskjaer estaba siendo enormemente cuestionado como entrenador. Sin embargo, la directiva del conjunto inglés decidió confiar en el noruego, por lo que las conversaciones se quedaron ahí.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.