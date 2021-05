Si las críticas parecían no poder ser más duras, o en redes sociales ya no encontrarle otro blanco de burlas, David de Gea se ha superado. El guardameta del Manchester United, que falló el remate final de la definición por penales ante Villarreal, no solo no atajó ningún disparo desde la pena máxima, sino que además tenía apuntado en un papel las indicaciones de los rematadores del elenco español.

De Gea tenía en su toalla un papel pegado que revisaba justo antes de cada remate de cada jugador del ‘Submarino’, pero de nada le sirvió pues los once jugadores que estuvieron en campo le marcaron, incluido el portero Rulli, que finalmente le dio el título de la Europa League al equipo español.

Ya Ole Gunnar Solskjaer, DT de los Diablos Rojos, dijo en rueda de prensa tras el encuentro, que De Gea estaba preparado, y sí que lo estuvo con una lista que se ha filtrado y hecho viral en redes sociales.

En su lista figuraban Mario Gaspar, Raúl Albiol, Daniel Parejo, Paco Alcácer, Francis Coquelin y Moi Gómez a la derecha (R de right, derecha en inglés); y Pau Torres, Gerard Moreno, Alberto Moreno y Raba a la izquierda (L de left, izquierda en inglés).

(Las notas del papel de De Gea)

40 penales en cero

Si antes de la definición, De Gea no había detenido ninguno de los anteriores 25 penales que le habían disparado. Después de que el Villarreal ganara 11-10, el español ahora tiene un registro de ninguna parada en las últimas 40 penas máximas que ha intentado detener, incluyendo al United y España.

Pudieron sustituirle

Solskjær confesó que recordó esa estadística antes de la definición y hasta pensó en cambiarlo, pero confiaba en su portero y, seguramente, en el papelito de su toalla.

“Imaginas cada escenario, por supuesto, y se me pasó por la cabeza en la previa del partido, pero estábamos muy confiados en que David estaba preparado”, dijo el técnico en rueda de prensa.

Y agregó: “Todo puede pasar en una tanda de penales y me quedé con el portero que había jugado todo el partido. Hay que reconocer que los lanzamientos fueron de mucha calidad, pero no hicimos lo suficiente durante 120 minutos para marcar más goles”.

