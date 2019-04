"Manchester United trató de destruir mi carrera": ex jugador 'red devil' habló fuerte del club

Manchester United es uno de los cuadros que todo jugador quisiera pasar en algún momento de su carrera. Los 'Red Devils', considerados de los más populares en la Premier League a lo largo de su rica historia, no escatiman en gastos para complacer a sus futbolistas, a quienes pagan grandes sumas de dinero. No obstante, hay uno que la pasó muy mal, según reveló en entrevista que sostuvo con Daily Mail.

Resulta que Wilfried Zaha, ex volante de ofensiva del Manchester United , reveló que el conjunto inglés lo hizo sufrir más de lo imaginable. Todo se debió tras la marcha de Sir Alex Ferguson en la dirección técnica y posterior arriba de David Moyes, ex Everton. En declaraciones, le apuntó con todo al club y a su ex estratega en Inglaterra.

" El United trató de destruirme y de destruir mi carrera. Cuando Moyes me sacó de la Champions League y puso a Adnan Januzaj, que no había jugado para el primer equipo, en ese momento supe que era más grave de lo que pensaba. Había razones que superan las futbolísticas", fue lo que indicó Zaha, quien actualmente se desempeña en el Crystal Palace.

Asimismo, siguió en la línea que había algo más de por qué no jugaba. "Cuando no se trata de fútbol o habilidad, ¿pues qué podía hacer? Quiero jugar la Copa de Europa. Se me pone la piel de gallina cuando veos esos estadios llenos. Cuando veo a esos jugadores pienso qué haría yo", añadió.

Por otra parte, Manchester United jugará este domingo contra Everton en condición de visitante por la jornada 35 de la Premier League 2019. Los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer están en la obligación de ganar para tentar un puesto a la próxima edición de la Champions.

Wilfried Zaha también ha jugado cedido en el Cardiff City. (Foto: Difusión) Wilfried Zaha también ha jugado cedido en el Cardiff City. (Foto: Difusión)

