Tras quedarse sin ningún título por disputar en la presente temporada, Manchester United alista nuevos cambios en el plantel y espera sumar nuevos refuerzos en el próximo mercado de pases. Sin embargo, la dirección deportiva de los ‘Diablos Rojos’ pondrá mayor énfasis en la zona ofensiva, por lo que espera incorporar a un delantero de jerarquía. Eso sí, ya se tiene un objetivo principal y ese es nada más ni nada menos que Harry Kane, ariete del Tottenham.

Como bien sabemos, desde hace algunos meses se viene hablando de que el atacante de 28 años está interesado en cambiar de aires en la ventana de transferencias de verano, ya que busca ganar títulos importantes en el corto plazo. Un caso muy parecido a lo que ocurrió en el pasado mercado cuando estuvo cerca de irse al Manchester City de Guardiola.

No obstante, el conjunto del Norte de Londres no quiere perder a una de sus principales estrellas para la próxima temporada, pero son conscientes que necesitarán hacer una inversión importante para poder complacer a Antonio Conte para que se quede y armar un equipo capaz de ganar la Premier League en la campaña que viene. En caso no logren hacerlo, será imposible mantener a su máxima figura.

Cabe resaltar que Harry Kane, que termina contrato en verano del 2024, tiene 22 goles y 6 asistencias en 41 partidos disputados en todas las competiciones. Asimismo, no ve con malos ojos irse a los ‘Red Devils’, club que busca construir un proyecto importante para volver a lo más alto de la élite europea.

‘Derbi’ en el mercado

Manchester United dará inicio a la restructuración de su equipo para la próxima temporada con la llegada de un nuevo entrenador (Erik Ten Hag o Mauricio Pochettino) y con fichajes de primer nivel con nombres como Declan Rice, Christopher Nkunku y Kalidou Koulibaly como los principales objetivos junto al atacante inglés.

Eso sí, Harry Kane sigue estando en la mira de los ‘citizens’, pero solo si no terminan de concretar la incorporación de Erling Haaland. Ante ello, todo parece indicar que podríamos ver una batalla de Manchester City por el fichaje de uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad.





