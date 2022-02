Sorpresa en el Camp Nou. La situación de Ronald Araújo en el FC Barcelona no ha cambiado, por lo que la dirección deportiva del club sigue trabajando día y noche con la intención de extender el contrato del defensor y blindarlo ante el interés de varios equipos grandes de Europa, quienes quieren aprovechar que el charrúa entrará en su último año de vínculo al finalizar la presente campaña. Sin embargo, los blaugranas no pueden permitirse perder a una de sus mejores piezas debido a que es considerado como una piedra angular dentro del proyecto de Xavi Hernández.

Una de las escuadras que más ha mostrado interés por el uruguayo es el Manchester United. Los ‘Red Devils’ necesitan reforzar con urgencia su zaga debido al flojo rendimiento que ha mostrado Raphael Varane y Harry Maguire, quienes no se han consolidado como una defensa capaz de llevar al conjunto a lo más alto del fútbol europeo.

Ante ello, los dirigidos por Ralf Rangnick quieren moverse fuerte en el próximo mercado de pases para poder armar una plantilla capaz de competir por la Premier League y la Champions League, teniendo en cuenta que vienen de hacer una inversión millonaria con los fichajes de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho. Pese a ello, carecen de un líder en la zona defensiva.

Y es que según diferentes medios de Inglaterra, el United le quiere ofrecer un contrato de 10 millones de libras a Ronald Araújo para que no renueve con el FC Barcelona y poder salir en la ventana de transferencias de verano, momento en el que el equipo inglés comenzará a negociar para ficharle.

Cabe resaltar que aún no hay información sobre una oferta concreta al cuadro catalán por el charrúa, pero los ingleses quieren primero asegurarse de que el defensor extienda su vínculo en el Camp Nou.

Manchester no ata ni desata

Nuevo tropiezo para el Manchester United (5º), que este martes no pasó del empate a un gol en su visita al colista Burnley, sumando sólo un punto, lo que le impide perder un puesto en la clasificación y salir del Top 4.

El equipo que dirige el alemán Ralf Rangnick mereció más en la primera parte, en la que contó con media docena de ocasiones claras para marcar y dos goles anulados por el VAR. Pero el United perdonó y el Burnley, en su primer disparo a puerta en todo el partido, empató por medio de Jay Rodriguez (47).

Pese a la entrada en la cancha del portugués Cristiano Ronaldo, a quien su entrenador había dado descanso, no solo no mejoró la situación del United, sino que si no es por el portero David de Gea, los ‘Red Devils’ se hubiesen vuelto a casa incluso sin el punto finalmente obtenido. AFP.





