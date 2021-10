Tras la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, el elenco del Old Trafford sigue trabajando para sumar nuevos refuerzos en la próxima temporada. Son varios los jugadores que se tienen en mente, puesto que Ole Gunnar, actual DT de la institución, considera que aún faltan cubrir distintas posiciones del terreno de juego.

Sin embargo, aún hay un nombre que suena desde hace tiempo, y no es otro que el del extremo del Bayern Múnich, Kingsley Coman. El francés, al cual muchos conocen por su gran calidad con el balón, y que además ha ganado títulos en todas las ligas en la que ha estado, llama mucho la atención a la directiva de los ‘red devils’. Más aún cuando es un jugador que aparece en los momentos en los que más se le necesita.

Como bien sabemos, el francés es un extremo de gran velocidad, que tiene mucha facilidad para el desborde y, no solo brilla por sus goles, sino también por meterlos en momentos importantes, tal como se pudo observar en la final de la última Champions League que ganaron los ‘bávaros’. Asimismo, él tiene en mente dejar la Bundesliga en la próxima temporada ya que no se siente cómodo en Alemania, por lo que buscaría nuevos aires en la Premier, según apunta ‘The Mirror’.

A pesar de que el jugador es pretendido por varios clubes de la élite europea, el ex Juventus se encuentra en la búsqueda de un equipo de la liga inglesa y parece que su destino estaría en el Manchester United. El futbolista terminará su contrato con el Bayern en 2023, lo que facilitaría su fichaje con un precio módico para los ‘red devils’. Actualmente, ‘Transfermarket’ le valora en 65 millones de euros.

Coman aún se recupera de su operación

El 16 de septiembre, Kingsley Coman fue operado del corazón. “Tenía un latido del corazón pequeño y leve, una ligera alteración del ritmo. A veces tenía menos aire durante un corto período de tiempo. Por eso hicimos un electrocardiograma a largo plazo y se optó por este procedimiento”, mencionó hace dos semanas Julian Nagelsmann.

Debido a esto, el futbolista viene recuperándose y se perderá el duelo ante Frankfurt por la Bundesliga. “King aún no está, sigue rehabilitándose, ojalá esté contra el Leverkusen”, reveló el técnico. Eso sí, el galo ya empezó a trabajar con balón y solo es cuestión de días para presenciar su regreso al verde.





