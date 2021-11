Según la información brindada por CalcioMercato con información de distintos medios españoles, el Manchester United tiene la intención de fichar a Vinicius Junior en el próximo mercado de pases. Si bien es cierto, el delantero brasileño atraviesa un buen momento futbolístico en el Santiago Bernabéu, por lo que diferentes equipos de la élite europea siguen de cerca su situación. Además, se ha podido conocer que en el Old Trafford están preparando una oferta de 96 millones de euros para hacerse con los servicios del atacante ‘merengue’.

Los ‘Diablos Rojos’, que vienen de hacer una gran inversión en el verano pasado con las compras de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphael Varane, tiene la intención de seguir reforzando su plantilla para volver a ser un club importante de Europa, a la espera de conocer si Ole Gunnar Solskjaer seguirá en su cargo de entrenador del primer equipo.

La opción de fichar al delantero ha ganado mucha fuerza en las últimas semanas debido a la irrupción del brasileño en este comienzo de temporada (9 goles y 7 asistencias en 16 encuentros disputados). Además, en Inglaterra ven como punto a favor el hecho de que ‘Vini’ aún no termina de finiquitar su renovación con los ‘merengues’, pese a que termina en 2025.

Eso sí, en España aseguran que la directiva blanca le ofrecerá un salario importante y que además le pondrá un cláusula de rescisión que aleje a cualquier club de poder ficharle a corto plazo.

Manchester United, por su lado, busca seguir sumando jóvenes talentos a su plantilla. Actualmente, cuenta con nombres como Marcus Rashford, Jadon Sancho y Mason Greenwood, y Vinicius será un golpe sobre la mesa a nivel europeo. En un inicio, intentaron el fichaje de Ansu Fati, por el que ofrecieron 100 millones de euros al cuadro catalán.

Pero, el único problema que tienen al frente es que el Real Madrid no tiene ninguna intención de desprenderse de su estrella en este momento, por lo que parece que una oferta de 96 millones de euros no terminaría de convencer a Florentino Pérez. Aunque parezca un fichaje imposible, en el Old Trafford intentarán hasta lo último.





