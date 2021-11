El DT Julen Lopetegui se ha ganado el respeto en España y en Europa por su gran labor, en especial con el Sevilla. Actualmente, el entrenador todavía está al mando del cuadro español, aunque eso no ha sido impedimento para que la prensa de Inglaterra lo señale como candidato a colocarse en el banquillo del Manchester United.

Tras la salida de Ole Gunnar Solskjær, un gran número de técnicos han sido relacionados con los ‘Red Devils’, pero por ahora no hay nada oficial. No obstante, los medios de comunicación aprovechan cualquier contacto para intentar aclarar el panorama, y esta vez generaron algo de incomodidad en Julen.

Durante la conferencia de prensa del cotejo Sevilla vs. Wolfsburgo por la Champions League, Lopetegui fue consultado directamente sobre la posibilidad de ir al United, situación que le despertó molestia. “No, no, por favor. Háblame de la Champions”, explicó inicialmente el estratega español.

“La ilusión que tenemos de ganarle mañana al Wolfsburgo no nos permite hablar de cosas absurdas. Con todo respeto, contestamos solamente a lo referente del partido internacional”, agregó el DT, dejando en claro que está totalmente enfocado en su trabajo al mando de los ‘Nervionenses’.

“Por favor, no. Estamos a un día importante, de un duelo clave, para hablar de otras cosas”, agregó más tarde Julen Lopetegui, cuando volvió a recibir una pregunta similar.

Recordemos que el entrenador pasó por un mal momento hace unos años, al arreglar su futuro de manera anticipada: firmó por el Real Madrid cuando dirigía a la selección de España y terminó siendo cesado de la ‘Roja’ un día antes del Mundial Rusia 2018.

Lopetegui, campeón internacional con Sevilla

Sevilla tiene constante participación internacional en el viejo continente y en la temporada 2019-20 logró coronarse en la Europa League. De la mano de Julen Lopetegui, los ‘Nervionenses’ vencieron 3-2 al Inter de Milán en la gran final. Precisamente, en aquella campaña ganadora, habían superado al Manchester United de Ole Gunnar Solskjær en semifinales.

