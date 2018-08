Cuando Jose Mourinho llegó al Manchester United , muchos pensaron que el club de Old Trafford volvería a ser el rey de Inglaterra y protagonista en Europa. Sin embargo, ya han pasado tres temporadas y el portugués no logra consolidarse.



La última derrota ante el Tottenham nos ha llevado a la reflexión de lo que le puede estar faltando al United de Mourinho. Grandes jugadores hay. De hecho, a 'The Special' le han todo los fichajes posibles desde su llegada, aunque quizá no tanto en el actual mercado.

Por ejemplo, en su primer año, el Manchester United fichó a Paul Pogba para su equipo. También se hizo de los servicios de Lukaku, más tarde de Fred y hasta de Alexis Sánchez, pero nada funciona. El 'Diablo' no encuentra la fórmula del éxito.