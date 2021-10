Según la información del periodista inglés David Ornstein de The Athletic UK, Ole Gunnar Solskjaer no será despedido del Manchester United a pesar de los malos resultados que atraviesa el equipo. El mismo medio confirmó que el director técnico tiene mucho crédito en el Old Trafford y, a menos que ocurra algo sorprendente, seguirá manteniendo su cargo por el resto de la temporada.

El estratega noruego no ha podido conseguir un buen arranque de campaña, puesto que ha sufrido dolorosas derrotas en el camino a la pelea por el título de la Premier League. Asimismo, en la fase de grupos de la UEFA Champions League también se ha topado con malos resultados llegando a peligrar su clasificación a la siguiente ronda de octavos de final.

Actualmente, los ‘Diablos Rojos’ son 5tos en la tabla de posiciones del torneo local con 14 puntos en 8 partidos disputados, donde han conseguido 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por si fuera poco, llevan 3 duelos sin conocer la victoria y hace poco fueron eliminados de la Carabao Cup ante el West Ham United en la primera ronda.

En la Liga de Campeones son terceros en su grupo por detrás de la Atalanta, su próximo rival entre semana, y el Young Boys, que le ganó en el primer duelo del certamen. Apenas sumaron una victoria ante Villarreal en condición de local.

Por otro lado, más allá de los resultados, Ole Gunnar Solskjaer no termina de encontrar la mejor versión del conjunto. Debido a esto, diferentes celebridades han salido a criticar el trabajo del DT. Incluso, Cristiano Ronaldo, una de las figuras de la escuadra, que salió al frente para quejarse sobre las acciones del estratega.

Dicho esto, la situación del Manchester United es muy complicada, pero todo parece indicar que Solskjaer no se moverá en la presente temporada. No obstante, el comando técnico de los ‘red devils’ deberá idear un nuevo plan para revertir este mal momento por el cual atraviesan en la actual campaña.





