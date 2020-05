No todos los jugadores que brillan en divisiones menores y a quienes les auguran una carrera brillante terminan triunfando en el fútbol. Por distintas razones, muchos no logran ‘explotar’ ni demostrar todo su potencial y Ravel Morrison, exManchester United, es uno de ellos.

El ahora jugador del Middlesbrough llegó al Manchester United junto a Paul Pogba, pero sus caminos fueron diferentes, pese a que según contó Wayne Rooney, Morrison era mucho mejor.

“Recuerdo haber visto a Ravel Morrison pensando que tenía todo lo necesario para un jugador en su posición. Enloqueció a Nemanja Vidic tres veces en el espacio de un minuto en un entrenamiento", explicó el histórico delantero inglés.

"Pero luchó con el estilo de vida y su entorno, lo cual fue triste para él, porque vi pasar a Paul Pogba, Jesse Lingard, todos estos jugadores y Ravel fue mejor que cualquiera de ellos”, dijo Rooney en su columna del ‘Sunday Times’.

Y agregó: “Es una prueba de que no puedes escapar al hecho de que hay pautas que todo jugador debe obedecer en el fútbol profesional. Entonces piensas cuán lejos puedes llegar siendo ultraprofesional. Gary Neville, por ejemplo. Gary no es un gran jugador de fútbol, pero trabajó en cada minuto de cada sesión de entrenamiento y aprovechó al máximo todo lo que tenía”.

“Sir Alex Ferguson solía decir que lo más difícil en la vida es trabajar duro todos los días. Olvídese de toda su capacidad, elimine todo: si puede trabajar duro todos los días, en cualquier trabajo que haga, tendrá éxito”, cerró Rooney.

