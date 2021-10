La dura y humillante derrota del Manchester United ante el Liverpool, por un claro 5-0, ha provocado multitud de críticas por parte de diferentes personalidades allegadas al Old Trafford, como es el caso de Rio Ferdinand. Precisamente el ex central aseguró que el plantel, dirigido por Ole Gunnar Solskjaer, no tiene identidad.

“Cuando ves el partido piensas, ¿qué somos? ¿El entrenador le está dando a los jugadores la información correcta?”, mencionó para el podcast ‘Vibe with Five’, criticando el actual juego del que fue su equipo durante durante las temporadas 2002-2014.

“Fue una vergüenza. Estuve allí cuando el Manchester City nos ganó 6-1 en casa. Pero teníamos una identidad a la que recurrir un par de semanas después”, agregó.

Ferdinand aseguró que la interna de los ‘Diablos Rojos’ no la pasa bien. Asimismo, aclaró que hay muchos temas por definirse tras la delicada situación que atraviesan los de Old Trafford. “Estarán avergonzados, su orgullo estará tocado. Necesitarán largas reuniones para hablar. El Manchester United ahora mismo se encuentra en una muy mala situación”, aseveró.

Sir Alex Ferguson le brindó su apoyo a Solskjaer

Según informó este martes ‘The Sun’, tras un día lleno de reuniones en las oficinas del United, los altos mandos del conjunto inglés decidieron mantener al DT noruego en el cargo por unos días más.

A pesar de que los hinchas y varios medios han pedido la cabeza de Solskjaer, los ‘Diablos Rojos’ creen que el estratega amerita más crédito para solucionar la crisis deportiva del club. Dicho esto, el noruego estará presente el sábado en el duelo ante el Tottenham.

Por otro lado, la prensa española insiste en que Zinedine Zidane sigue siendo el favorito para asumir el comando técnico del conjunto del Old Trafford. “El United ha llamado a Zidane por recomendación de Cristiano Ronaldo”, reveló Eduardo Inda en ‘El Chiringuito’, programa que recordó que el estratega francés y el luso fueron claves para conseguir las tres Champions League consecutivas del Real Madrid (2016 al 2018).





