David de Gea no tuvo una destacada actuación en el empate (1-1) entre Manchester United y Tottenham. El guardameta español pudo hacer algo más en el gol de los ‘Spurs’ y eso lo tiene muy claro Roy Keane. El exfutbolista de los Red Devils, actual comentarista de Sky Sports, arremetió duramente contra el arquero ibérico.

“Estoy en shock por ese gol. He visto mucho fútbol a lo largo de los años y estoy furioso. Este portero me pone enfermo. Me habría peleado con él al descanso, me habría agarrado a puñetazos. Es un portero internacional”, fue su primera reacción tras la anotación del holandés Bergwijn.

El irlandés prosiguió: “Si yo fuera Ole (Solskjaer) haría algunos cambios. A De Gea y Maguire (otro de los que recibió tras un error garrafal en defensa) ni siquiera les dejaba volver en el autobús, que cojan un taxi hasta Mánchester”, evidenciando su malestar.

Manchester United se ubica en la quinta posición de la Premier Legue con 46 unidades y se mantiene en zona de Champions League. Aunque la igualdad ante el equipo de Jose Mourinho les podría costar caro, porque Wolverhampton recortó a dos puntos la diferencia con los de Solskjaer.

David de Gea ha disputado la totalidad de encuentros (30 partidos) por la liga inglesa con los Red Devils y le han logrado encajar 31 goles. Es decir, casi un gol partido. Sus actuaciones aún no logran convencer a los aficionados del United, quienes creen que el español aún sigue en deuda con la afición.

