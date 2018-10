Manchester United no vive su mejor momento. El equipo de José Mourinho no ha encontrado el rumbo en la Premier League, torneo local en el que está alejado de los primeros puestos del Chelsea, Liverpool y Manchester City. Incluso, más se habla de la mala relación del técnico con Paul Pogba.

Una de las glorias vivientes del Manchester United , Roy Keane, está cansado de la actual situación del elenco de Old Trafford. Así lo demostró el ex jugador a través de las últimas declaraciones que dio al diario inglés The Independent. Sus palabras trajeron más que cola.

"Hay mucho niño llorón en Manchester United. Cuando salen a jugar deben ir con orgullo, pensando en su familia y en la ciudad. No hablo de Pogba, sino en general. Hay jugadores que se molestan con el entrenador y no van a entrenar con disposición", sostuvo.

Asimismo, mencionó que los problemas entre los futbolistas y DT deben quedar de lado. "No importa lo que haya pasado. Eso es parte de este trabajo. No hay que preocuparse por lo que diga el entrenador; hay que centrarse en jugar y hacer bien las cosas", añadió el ex jugador.

Como se recuerda, Roy Keane fue jugador del United entre 1993 y 2005. Allí ganó la Champions League, Premier y FA Cup. También tuvo participación en Celtic, Nottingham Forest, Cobh Ramblers FC y en la Selección de Irlanda.