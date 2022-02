Paul Scholes, leyenda del Manchester United, ha criticado a Ralf Rangnick, entrenador de los ‘Red Devils’, después del empate ante el Southampton (1-1). El exfutbolista dijo que el técnico alemán es un director deportivo, no un entrenador. El empate ante los Saints es el tercer encuentro seguido en el que el United no consigue la victoria, y comienza a preocupar a todos los seguidores del club para el final de campaña.

“El despido de Ole se veía venir, todos sabíamos que iba a pasar, pero entonces nos preguntamos: ‘¿Cuál es el plan?’ Tiene que haber uno, tiene que haber un entrenador de primer nivel para revivir este club”, ha explicado Scholes en BT Sport.

“Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos diez. No me malinterpretéis, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años. Es un equipo de individualidades y esa ha sido la diferencia hoy con el Southampton”, ha añadido Scholes.

En los diez partidos que ha dirigido Rangnick en Premier League desde que llegó, el United ha marcado 14 goles, la cifra más baja de cualquier entrenador en ese periodo de tiempo en los ‘Diablos Rojos’. La situación en la tabla es preocupante: son quintos, con 40 puntos, los mismos que el West Ham United, que marcha cuarto, pero con solo uno de ventaja respecto al Arsenal y cuatro al Tottenham Hotspur, que tienen dos y tres partidos menos, respectivamente.

Cristiano, en su peor racha

Por otro lado en cuanto al equipo, Cristiano Ronaldo cumplió hace unos días 37 años, no ha marcado aún en este 2022, y el Manchester United está en depresión. La sequía goleadora del luso es la peor de los últimos trece años. Para remontarse a un momento más oscuro del atacante en su carrera deportiva, hay que irse hasta antes de que llegara al Real Madrid. En su etapa como ‘Diablo Rojo’ y desde mediados de noviembre de 2008 hasta finales de enero de 2009, el luso estuvo sin marcar. Diez partidos en total. Nueve de ellos de Premier League y uno de la Copa de la Liga.





