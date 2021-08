El fichaje estrella, por ahora, apunta a estrellarse en el mercado de pases de verano. El entrenador del Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, aseguró este viernes que el central francés Raphael Varane, que llegó procedente del Real Madrid, todavía no ha “entrenado” con el equipo inglés por no haber cerrado un contrato que “se completará pronto” entre el club con el Real Madrid.

“No ha entrenado con nosotros. Todos los puntos están sobre las íes, pero las cosas llevan tiempo y lamentablemente con el aislamiento y la demora no está cien por cien hecho todavía, pero se completará pronto”, señaló Solskjaer este viernes en rueda de prensa.

El noruego insistió que el internacional ya en estos casos siempre “hay pequeñas cosas” que retrasan estas cosas y recalcó que “el gran obstáculo fue el aislamiento y la cuarentena”. “Ya ha estado en Manchester, pero no puedo decir que estará con nosotros ante el Leeds, probablemente puedo decir que no porque no ha entrenado con nosotros”, sentenció el técnico, quien debuta el sábado frente el Leeds United.

Raphael Varane llegó del Lens de la Ligue 1 en el 2011 en el Real Madrid, con quién ha ganado un total de 18 títulos: cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Pogba fue clave en su fichaje

Según ‘The Athletic’, el centrocampista Paul Pogba influenció en el fichaje de Varane al hablar personalmente con el central para convencerlo de que arribe al Old Trafford, en el presente mercado de pases de verano.

Como bien sabemos, ambos se conocen porque son compatriotas y porque han participado en infinidad de ocasiones con la Selección de Francia. La última de ellas fue en la Eurocopa 2020, donde se mostraron muy cercanos. Es bastante lógico que se influyan mutuamente a raíz de la confianza que se tienen.





