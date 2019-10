Mareante e irrechazable: la última oferta que prepara el príncipe de Arabia por el United

No acepta un no como respuesta. Luego de ver como el Manchester United le cerró la puerta en la cara en dos ocasiones, la última por una oferta de 3.000 millones de libras, el príncipe de Arabia Mohammed bin Salman insistirá una vez por adquirir el club y lanzará su última oferta, que espera sea la definitiva, sobre todo porque en Old Trafford no la pasan bien económicamente.

La caída de los ingresos durante los últimos años - la marca Chevrolet no renovará su contrato de patrocinio-, ha hecho que la familia Glazer, que está al frente del equipo, se plantee la venta del histórico club; sin embargo, apretará hasta el final para que la oferta bien valga la pena.



Mohamed Bin Salman, planea comprar el Manchester United. Mohamed Bin Salman, planea comprar el Manchester United.

En esa línea, el 'Mirror' adelanta que el príncipe de Arabia Saudita volverá a poner sus carta sobre la mesa, y esta vez lanzar una oferta que rondaría los 450 millones de libras, pero, solo por el 13% del club, que es lo que le corresponde a Kevin Glazer, quien sí está dispuesto a ceder su parte.



Sin embargo, otros miembros de la familia no tienen la intención de hacer lo mismo. Y por ahí pasa este nuevo conflicto sobre la venta del cuadro de Mánchester.



Los propietarios estadounidenses compraron los 'Red Devils' en 2003 por 790 millones de libras, pero si decidieran aceptar la oferta de Bin Salman, los Glazers obtendrían grandes ganancias.

