Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 6 de noviembre por la Premier League en el Villa Park. El compromiso se transmitirá a partir de las 9 a. m. (hora peruana). El partido podrá ser visto a través de las señales de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Los ‘Leones’ llegan a este encuentro tras perder (0-4) ante Newcastle en condición de visita. De esa manera, se ubican en la décima sexta casilla con 12 unidades y, por eso, está en la obligación de vencer a los ‘Diablos’ para evitar complicarse en la zona baja de la tabla.

El compromiso será especial, pues marcará el debut de Unai Emery en el banquillo de Aston Villa. En declaraciones al Diario AS, el nuevo DT señaló que uno de sus objetivos es que su equipo se consolide en su estadio.

“Sí, es verdad es que en casa ha tenido menos rendimiento, fuera también ha tenido un rendimiento bajo y es verdad que el Villa Park es un estadio donde la afición ayuda, empuja”, declaró.

“Pero tenemos que encontrar conseguir un equilibrio en el juego que, además de con el apoyo de nuestro público en casa, pueda ser más ganador de lo que ha sido, y fuera de casa pueda tener un rendimiento para jugar con nuestra idea y ser capaz de con ello dominar los partidos”, añadió.

Manchester United vs. Aston Villa: horarios

Perú: 9 a. m.

Ecuador: 9 a. m.

Colombia: 9 a. m.

México: 8 a. m.

Argentina: 11 a. m.

Uruguay: 11 a. m.

Chile: 11 a. m.

Por otra parte, Manchester United llega a este compromiso tras vencer por 1-0 a Real Sociedad por la UEFA Europa League. Los ‘Diablos rojos’ lucharán en el repechaje con uno de los terceros de la Champions.

Ahora, la escuadra dirigida por Ten Hag deberá concentrarse en el compromiso frente a Aston Villa. En la fecha pasada, vencieron por 1-0 a West Ham con gol de Marcus Rashford y se ubican en la quinta casilla con 23 unidades.

Una victoria le permitiría a Manchester United colocarse en los puestos de clasificación a la UEFA Champions League. Además, pelearía por el título y estaría cerca del líder Manchester City (32 puntos).

Manchester United vs. Aston Villa: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de Star Plus.

Manchester United vs. Aston Villa: posibles formaciones

Aston Villa: Olsen, Cash, Konsa, Mings, Young, Dendoncker, Douglas Luiz, Watkings, Buendía, Bailey e Ings.

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Martínez, Shaw, Casemiro, Eirksen, Fernandes, Van De Beek, Rashford y Ronaldo.





