Manchester United vs. Bournemouth EN VIVO y ONLINE TV: se enfrentan hoy en Old Trafford por la fecha 17 de la Premier League. El cuadro de José Mourinho quiere lavarse la cara y demostrar que los once puntos que le lleva el Manchester City no los amilana en su búsqueda por el título del torneo inglés. El cotejo dará comienzo a las 03:00 p.m. hora de Perú y será transmitido por DirecTV Sports.

Manchester United vs. Bournemouth: alineaciones confirmadas

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Shaw; Matic, Mata, Lindgard; McTominay, Martial y Lukaku.



Bournemouth: Begovic; Smith, Francis, Ake, Daniels; Wilson, Gosling, Arter, Fraser; Stanislas y King.

INCIDENCIAS del Manchester United vs. Bournemouth:

LA PREVIA

La derrota ante el Manchester City ha dejado muy golpeado al United, quien ahora se encuentra a once puntos del equipo de Guardiola en la Premier League. Sin embargo, los dirigidos por Mourinho saben que todavía queda mucho camino por recorrer. Eso sí, no tienen margen de error.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 03:00 p.m. DirecTV Sports Colombia 03:00 p.m DirecTV Sports Ecuador 03:00 p.m DirecTV Sports México 02:00 p.m SKY Sports Brasil 05:00 p.m DirecTV Sports Bolivia 04:00 p.m DirecTV Sports Chile 05:00 p.m DirecTV Sports Argentina 05:00 p.m DirecTV Sports Uruguay 05:00 p.m DirecTV Sports

Manchester United no podrá contar con Paul Pogba, quien todavía se encuentra suspendido por una dura entrada hace algunas fechas. Además, Bailly, Marcos Rojo, Fellaini y Carrick son baja por lesión.

Al segundo lugar del Manchester United con 35 unidades se le contrapone el decimocuarto del Bournemouth. El cuadro visitante solo ostenta 16 puntos y está cerca de la zona comprometida de la baja en la tabla de posiciones.

El Bournemouth no podrá contar con Smith, Mings y Federici por lesión. Los de Mourinho no pueden tropezar y esperan conseguir un buen resultado y esperar que el City tropiece con el Swansea.