Manchester United vs. Burnley : se enfrentan este martes en el Old Trafford por la fecha 20 de la Premier League . En los conocidos 'Boxing Days', los de Mourinho buscarán un triunfo para acercarse al City, cuadro que se ha hecho de la hegemonía en el torneo inglés. El cotejo dará comienzo a las 10:00 a.m. hora peruana y será transmitido por DirecTV Sports. También puedes seguir el encuentro a través de la web de Depor.com.

Manchester United ha sufrido dos duros golpes en la última semana. Después de quedar eliminado de la Copa de la Liga por un equipo de segunda división, los de Mourinho se dejaron empatar al último minuto por el Leicester City.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 10:00 a.m. DIRECTV SPORTS Colombia 10:00 a.m. DIRECTV SPORTS Ecuador 10:00 a.m. DIRECTV SPORTS México 09:00 a.m. SKY SPORTS Brasil 12:00 p.m. DIRECTV SPORTS Bolivia 11:00 a.m. DIRECTV SPORTS Chile 12:00 p.m. DIRECTV SPORTS Argentina 12:00 p.m. DIRECTV SPORTS Uruguay 12:00 p.m. DIRECTV SPORTS

Lo ocurrido en contraste con el éxito del Manchester City pone a los 'Red Devils' en una situación muy incómoda, donde la Champions League es la única salida para contentar a los aficionados en el mundo.

Manchester United no podrá contar con Antonio Valencia, Michael Carrick, Marouane Fellaini y Eric Bailly. Todos presentan lesiones que les impedirán jugar el cotejo ante el Burnley.

El Burnley, por su parte, no podrá contar con Tarkowski, Ward, Brady, Heaton y Marney por lesión. El cuadro visitante viene teniendo una interesante campaña, ubicándose en la posición 7 de la Premier League con 32 unidades, a solo 3 de zona de Champions League.

Manchester United vs. Burnley: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Smalling, Jones, Lindelöf, Young; Matic, Pogba, Mata, Rashford, Martial; Lukaku.



Burnley: Pope; Bardsley, Long, Mee, Taylor; Defour, Arfield, Cork, Guomundsson, Hendrick, Wood.